Roccella “Faremo legge contro utero in affitto”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia la maternità surrogata è proibita e bisogna chiamarla col suo nome: è utero in affitto”. Così la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, a Mezz’Ora in Più su Rai3. “Adesso faremo una legge contro l’utero in affitto”, aggiunge la ministra, sottolineando: “In Italia l’utero in affitto è vietato e ne è vietata anche la propaganda. In Europa ci sono addirittura delle fiere. Si tratta di decidere se una maternità possa essere una questione di mercato”.Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).