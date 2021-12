Romeo e Anzalone all’auditorium mura Federiciane con gli “Amici della Musica”

EMANUELE ANZALONE diplomato in clarinetto con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Paolo Miceli, si è poi perfezionato con Antony Pay presso l’Accademia Chigiana di Siena con Diploma di Merito per il corso di Clarinetto e Musica da camera, con Alessandro Carbonare presso l’Accademia S. Cecilia di Roma, con Fabrizio Meloni (Teatro alla Scala di Milano) e con Calogero Palermo (Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam) in svariati corsi e anche nei corsi estivi di “Musica Riva Festival” a Riva del Garda (Tn). Ha seguito inoltre masterclasses dei maestri: G. Garbarino, C. Scarponi, A. Marriner (London Symphony Orchestra), E. M. Baroni (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI). Ha conseguito la laurea, cum laude, in Discipline della Musica presso l’Università di Palermo con una tesi di ricerca etnomusicologia, e, sempre con votazione massima e lode, il Diploma Accademico di 2° livello in Clarinetto discutendo una tesi sui lavori per clarinetto di Brahms. Ha approfondito gli aspetti teorici dell’insegnamento conseguendo il Diploma Accademico di 2° livello per l’insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali sia come solista che in ensembles cameristici, svolge l’attività concertistica in seno a vari gruppi da camera (duo con pianoforte, trio con flauto e pianoforte, trio con violoncello e pianoforte, quintetto di fiati, quartetto di clarinetti). Come primo clarinetto dell’Orchestra Mediterranea di Clarinetti ha inciso 2 dischi e, come solista, due studi da concerto del compositore G. Testa. Da diversi anni si dedica anche alla musica corale sacra e alla ricerca etnomusicologica lavorando al recupero e alla riproposizione in contesto di canti e suoni della tradizione musicale autoctona di Marianopoli (CL), piccola cittadina in cui vive. Da poco ha intrapreso lo studio dell’Organo nella classe del M° Diego Cannizzaro presso l’I.S.S.M. “V. Bellini” di Caltanissetta. È titolare della cattedra di clarinetto presso la scuola media “F. Puglisi” di Serradifalco (CL).

PROGRAMMA

R. Molinelli

Nino Rota Suite

(La strada, Il padrino, Amarcord, I clowns, Otto e mezzo)

R. Galliano

Tango pour claude

G. Hermosa

Gernika, 26/4/1973

G. Dìaz

Pechotango

A. Vivaldi

“L’inverno” 1° mov. Allegro non molto (fisarmonica sola)

L. van Beethoven

Variation on Air Russe Op. 107 n.7

B. Bartok

Rumanian folk dances (arr. M.Romeo)

A. Biancamano

Al di là del mare

B. Kovács

Sholem – alekhem, Rov Feidman