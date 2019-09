ROMULO DECISIVO, IL BRESCIA VINCE 1-0 A UDINE

UDINE (ITALPRESS) – Il Brescia batte l’Udinese per 1-0 nell’anticipo della 4^ giornata di serie A. Decide il gol di Romulo al 57’, una rete che permette agli uomini di Corini di conquistare i tre punti in trasferta alla Dacia Arena.

Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l’Udinese vuole tornare alla vittoria ma l’inizio del match è poco incoraggiante per Tudor: Donnarumma ruba palla a De Maio in area, ma il suo tiro a botta sicura trova la risposta di Musso in uscita bassa. Senza De Paul squalificato, l’Udinese fatica a costruire azioni da gol e la chance più pericolosa dei friulani si verifica al 18’: Pussetto lancia Fofana la cui conclusione termina sull’esterno della rete. Al 48’ Valeri assegna un rigore all’Udinese per un fallo di Cistana su Pussetto, ma col consulto del Var corregge la decisione e concede una punizione dal limite. Nella ripresa i ritmi si alzano e al 57’ il Brescia passa in vantaggio: Romulo dalla distanza sfrutta una deviazione di De Maio per battere Musso e firmare l’1-0 decisivo per i tre punti della squadra di Corini e per sancire la crisi di risultati per l’Udinese.

(ITALPRESS).