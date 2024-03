Rugolo, la sentenza fa discutere. La difesa di Messina: “Non si cerchi di minimizzare la condanna”

Enna. Anche se per conoscere le motivazioni della condanna bisognerà attendere ancora 88 giorni, la condanna di don Giuseppe Rugolo, il sacerdote finito sotto processo per violenza sessuale ai danni di minori, per cui il Tribunale di Enna ha emesso una sentenza a 4 anni e 6 mesi di reclusione, fa parecchio discutere.

All’indomani della lettura del dispositivo era intervenuto Gabriele Cantaro, il legale della Curia vescovile di Piazza Armerina, condannata in solido con l’imputato al risarcimento civile, a stretto giro di posta risponde l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica, difensore di Antonio Messina, che, con la denuncia degli abusi nei suoi confronti, ha consentito l’apertura dell’inchiesta sul sacerdote, sfociata nell’aprile del 2021 con l’arresto di Rugolo.

“Il Tribunale di Enna, con riferimento alla posizione di Antonio Messina, ha condannato Rugolo per tentata violenza sessuale in ordine ai fatti accaduti nel 2013, dichiarando la prescrizione per i fatti accaduti in precedenza” scrive l’avvocato Parasiliti Molica, per cui “il tentativo di minimizzare i fatti, non coglie nel segno, perché si omette di raccontare che, con riferimento ai fatti del 2013, il reato risulta tentato solo grazie al fatto che Antonio Messina è riuscito a sottrarsi all’aggressione sessuale”. Secondo il legale di Messina, “se il Tribunale avesse ritenuto che in fatti non fossero accaduti, avrebbe prosciolto l’imputato nel merito”.

L’avvocato Parasiliti Molica, nella sua analisi del dispositivo di condanna, rimarca che “Rugolo è stato condannato per “violenza sessuale aggravata a danno di minori” e “per atti sessuali con minori” relativamente alle altre due vittime.