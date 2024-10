Salario minimo per i lavoratori che operano per il Comune, maggioranza compatta su mozione

I gruppi di maggioranza dettano le linee da seguire. L’amministrazione deve quindi “sostenere in sede Anci e, attraverso di essa, in sede Conferenza Stato-Città, e in ogni altra sede opportuna, tutti gli atti e le misure che portino all’istituzione di un salario minimo legale per le lavoratrici e i lavoratori, promuovendo tutte le iniziative volte a garantire l’effettiva percezione di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a chi lavora e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, come prescritto dall’articolo 36, comma 1, della Costituzione”. Inoltre dovrà “introdurre, con modalità conformi alla specifica normativa di settore di cui al vigente codice degli appalti, l’indicazione di una soglia minima retributiva oraria per le lavoratrici e i lavoratori impegnati direttamente o indirettamente dal Comune di Gela in attività in concessione, in appalto o subappalto di lavori, in servizi e forniture, pari almeno a nove euro lordi”. Viene precisato ancora che bisognerà “aprire uno specifico tavolo tecnico atto a valutare la possibilità di inserire specifiche clausole premiali negli appalti pubblici per chi garantisce migliori trattamenti economici per le lavoratrici e i lavoratori e una migliore qualità del lavoro”, al fine di “stipulare un protocollo d’intesa tra il Comune di Gela e le parti sociali, entro sei mesi dall’approvazione della presente mozione, così da renderla operativa e attuare appieno quanto previsto”.