Sale il numero di positivi in città, sono 6: un ricoverato in terapia intensiva e lunghe attese tamponi

Gela. Come confermato da questa testata già ieri, sale il numero di positivi in città. Sono sei, con un paziente in terapia intensiva, uno in malattie infettive, tre in quarantena domiciliare e il trentaduenne ricoverato a Modica. In totale, secondo quanto indicato da Asp, sono settantasette i positivi in provincia, mentre la Regione solo pochi minuti fa ne indicava 71.