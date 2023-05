Sale l’allerta meteo, domani preallarme: sospese anche tutte le manifestazioni sportive

Gela. E’ attivo nel territorio comunale il livello di allerta arancione a cui corrisponde la fase operativa di preallarme. Il sindaco Lucio Greco ha firmato oggi pomeriggio una nuova ordinanza valida per domenica 21 maggio. Disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatte comunque salve le eventuali esigenze urgenti per l’utenza e fermo restando l’obbligo, per il personale comunale di ogni ordine e grado di recarsi normalmente presso il proprio posto di lavoro, anche al fine di assicurare i necessari servizi urgenti non prorogabili, ordinari o straordinari.