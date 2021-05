Saluti romani per vittime delle Foibe, “non fu apologia fascismo”: assolti militanti Fn

Gela. “Il fatto non sussiste”, per questa ragione è caduta l’accusa di apologia di fascismo che i pm della procura muovevano a sei imputati, tutti aderenti al gruppo politico Forza Nuova, fondato da Roberto Fiore e che lo scorso anno è confluito nello schieramento “Italia Libera”. Nel febbraio del 2016, i responsabili regionali di Forza Nuova scelsero Gela per la commemorazione delle vittime delle foibe. A conclusione del breve corteo, in piazza Martiri della Libertà, anche le forze dell’ordine presenti ripresero alcuni partecipanti, che decisero di fare il saluto romano, con il braccio teso. L’assoluzione è stata pronunciata per Ivan Aliotta, Giuseppe Bonanno Conti, Salvatore Rovello, Giuseppe Provenzale, Luigi Adorni e Monica Grillo. A conclusione della requisitoria, il pm Pamela Cellura ha chiesto la condanna per tutti gli imputati, a sei mesi di reclusione ciascuno. Secondo il pubblico ministero, il saluto romano e la chiamata del presente, tutte condotte tipiche del cerimoniale dell’estrema destra, richiamavano inevitabilmente il partito nazionale fascista, in violazione della cosiddetta legge Scelba. Per la condanna, anche al risarcimento dei danni, ha concluso l’Avvocatura dello Stato, con il legale Giuseppe Laspina, intervenuto nell’interesse del Ministero dell’interno.