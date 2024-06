Salviniani con i vertici regionali: confronto su europee, all’incontro anche Cosentino

Gela. Si va verso la settimana cruciale che culminerà sabato e domenica prossimi con le urne per amministrative ed europee. La Lega locale ha fatto il punto, in giornata, ospitando il candidato di riferimento al Parlamento Ue, l’uscente Raffaele Stancanelli, ex meloniano ora in corsa con i salviniani. Insieme a lui, al confronto odierno, ha partecipato il parlamentare Ars Luca Sammartino, uomo forte del partito in Sicilia, negli scorsi mesi dimessosi dalla carica di vicepresidente della Regione a causa di un’inchiesta che lo ha toccato. La Lega, alle amministrative, si presenta in “tandem” con la lista del candidato a sindaco Grazia Cosentino (ci sarà il doppio simbolo). L’ex dirigente comunale ha preso parte all’incontro, confermando la vicinanza tra il progetto amministrativo e la Lega. Il riferimento territoriale Ennio Di Pietro, candidato all’assise civica, è convinto che “il partito dovrà essere trainante nel progetto amministrativo del centrodestra locale”. Al tavolo, anche il consigliere comunale uscente Emanuele Alabiso, a sua volta pronto a misurarsi con le urne per l’assise civica.