Sammito e Di Dio: “Toni trionfalistici dell’opposizione sono incomprensibili”

Gela. “I toni trionfalistici dell’opposizione sono incomprensibili”. Valutazioni che arrivano dalle fila della maggioranza del sindaco Lucio Greco, ieri battuta in aula sulla proposta di rinvio della seduta di consiglio comunale, convocata per valutare gli atti del nuovo servizio rifiuti in house. “Non ci sono né vincitori né vinti – spiega il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito – perché ho scelto di astenermi? L’ho fatto anche in altre occasioni quando si tratta di proposte di rinvio delle sedute di consiglio. Una decisone che assumo anche in relazione al mio ruolo istituzionale. L’opposizione, in piena campagna elettorale, gioca con gli umori e le speranze dei lavoratori del servizio rifiuti. Non mi pare sia corretto. Ai lavoratori ho già riferito che quella di ieri era solo una presa d’atto del passaggio ad Impianti Srr per il nuovo servizio in house, non incide in alcun modo sulle questioni che riguardano le assunzioni e spero che tutti gli operai possano trovare pieno riconoscimento del loro diritto al lavoro. Anzi, ne sono certo”. Sammito non fa drammi, nonostante alcuni esponenti di maggioranza ieri sera abbiano preferito l’astensione o il voto a favore della proposta dell’opposizione. “Sono scelte individuali e non ci vedo niente di politico – aggiunge – personalmente, avrei evitato di far arrivare in consiglio gli atti del servizio rifiuti prima delle urne elettorali. Questa è una mia valutazione. Il sindaco vuole cercare di risolvere prima possibile la questione e avrebbe voluto presentarsi al tavolo della prossima settimana con gli atti già approvati. Come ho già detto ai lavoratori, il servizio comunque non verrà fermato, perché non lo consente la legge”. Dello stesso avviso l’altro consigliere di maggioranza, Luigi Di Dio.