Samsung, novità in arrivo a partire dai pieghevoli

MILANO (ITALPRESS) – Novità in arrivo in casa Samsung. Innovazione, design ed efficienza caratterizzano i nuovi prodotti. A partire dalla quinta generazione degli smartphone pieghevoli, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 lo schermo garantisce una visione ampia e cinematografica, in orizzontale e in verticale. La visione resta garantita con ogni tipo di illuminazione.”Siamo fieri di lanciare foldable di casa Samsung: Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 – spiega Nicolò Bellorini, Vice President of Mobile Experience Business Samsung Electronics Italia – Flip 5 in particolare ha alcune novità molto visibili e importanti per i nostri consumatori: è ancora più sottile con una cerniera che si piega completamente rendendolo tascabile. E poi uno schermo esterno che occupa l’intera larghezza della superficie rendendolo completamente utilizzabile. Il Fold 5 è lo strumento di produttività per definizione, il multitasking che lo ha reso famoso è ulteriormente migliorato. Tutti montano i processori Snapdragon di ultimissima generazione sviluppati ad hoc per Samsung”.Tra le nuove funzionalità sono state aggiunte opzioni di personalizzazione che comprendono, tra gli altri, gli orologi informativi e grafici che si possono abbinare ai quadranti dei Galaxy Watch6. Inoltre, la nuova custodia Flipsuit Case di Galaxy Z Flip5 fornisce una protezione del dispositivo con una scheda NFC intercambiabile, dando possibilità agli utenti di associare il design della Flex Window a quello della cover.Quando chiuso, è poi possibile accedere a tutte le informazioni del dispositivo tramite i Widget (aprendoli anche tutti contemporaneamente), controllare le notifiche e modificare le impostazione Bluetooth e Wi-Fi. Stessa comodità anche per rispondere ai messaggi, per controllare il registro delle chiamate e accedere alle proprie informazioni sensibili (chiavi digitali, certificazioni sanitarie…).Altro fronte di miglioramento per i dispositivi pieghevoli è l’integrazione tra IA e la fotografia. Con le funzionalità Nightography migliorate, che ottimizzano le immagini e i video in presenza di luce ambientale, è possibile fotografare e riprendere anche in condizioni di scarsa luminosità. L’algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’IA corregge qualsiasi rumore visivo che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, esaltando al tempo stesso i dettagli e i toni cromatici.Grande attenzione anche alla sostenibilità grazie alla presenza di una maggiore varietà di materiali riciclati rispetto alle generazioni precedenti, tra cui vetro e alluminio riciclati pre-consumo, e plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse, serbatoi per l’acqua e bottiglie in PET.Non solo smartphone, però. Samsung ha presentato anche la nuova serie di Galaxy Tab S9, con l’obiettivo di ridefinire il panorama dei tablet e dettare nuovi standard, a partire da un’esperienza di visione immersiva e maggiore libertà creativa.”L’altra caratteristica importante è l’idea di ecosistema: Samsung ultimamente sviluppa i suoi prodotti concependoli come elementi di un ecosistema di device – sottolinea Bellorini – Tanto che sveliamo nello stesso giorno nuovi prodotti, come quelli della famiglia S9, S9+ e S9 Ultra. Con uno schermo fino a 14,6 pollici che è stato progettato per essere luminoso in qualunque condizione anche all’esterno grazie alla tecnologia del Vision Booster. C’è poi il Watch 6 e anche ci sono alcune novità rilevanti: una batteria più prestante, un processore più veloce del 18%, uno schermo più ampio del 20% pur in una scocca dallo stesso ingombro di quello precedente”.-foto xh7 -(ITALPRESS).