Samuele incanta con il suo violino a “Tu si’ que Vales”

Ha incantato il pubblico di tu si que vales non solo con la sua bravura con il violino ma per la capacità di coniugare il ballo mentre suona. Samuele Palumbo, 12 anni, padre palermitano e madre gelese (Monica Emmanuello) ha ottenuto quattro si dai giudici di Canale 5 e persino il 100 per cento della giuria popolare. Commossi i genitori con Monica che ha improvvisato un duetto con il figlio.

Samuele è noto anche a Gela. Si è già esibito diverse volte in città grazie alla gelesita’ di mamma Monica, cantante e artista come il padre e con nonno Giovanni che ha sempre amato il canto.

Samuele ha avuto l’onore di esibirsi al teatro Massimo di Palermo.