Rifiuti e polemiche: “Basta strumentalizzazioni a danno dei lavoratori del servizio”

Gela. “I lavoratori del servizio rifiuti dovrebbero rimanere fuori dalla campagna elettorale. Siamo tutti operai impegnati in un lavoro duro, per rendere la città più pulita”. Massimo Scaglione, già referente sindacale e dipendente della società che attualmente gestisce il servizio, parla in rappresentanza dei dipendenti di Impianti Srr. Ai lavoratori non sono piaciute le considerazioni del candidato a sindaco Salvatore Scerra, che ieri nel corso dell’approfondimento “Qg talks” di TeleGela, ha espresso pareri piuttosto netti, ritenendo che il servizio non sia ancora pienamente efficiente. Ha richiamato il fatto che ci siano “gli stessi operai che già lavoravano per Tekra”. Si è soffermato sulle nuove assunzioni e sull’assenza di riscontri chiari rispetto ai criteri adottati per effettuarle. Del resto, quello dei rifiuti rimane un settore molto delicato e la candidatura a primo cittadino dell’ingegnere Grazia Cosentino, dirigente di Impianti Srr, ha riproposto il tema in questa campagna elettorale. “Siamo tutti padri di famiglia e le critiche ci sembrano ingiuste, visto che lavoriamo notte e giorno per effettuare tutte le attività previste”, aggiunge Scaglione.