“Nessuna rivalità con Pd”, Morgana: “Alle europee con Farruggia ma amministrative base di tutto”

Gela. “Una coalizione equilibrata e Di Stefano è la soluzione migliore, in coerenza con il percorso dell’agorà politica”. Il coordinatore M5s Simone Morgana ha condiviso il sentiero battuto dal partito a livello cittadino, con la strutturazione dell’agorà progressista che man mano ha preso la consistenza attuale, pure con ingressi non proprio preventivabili. “Non penso ci sia concorrenza con il Pd – sottolinea – abbiamo elettorati diversi che comunque arricchiscono l’alleanza. Il modello Gela? Le amministrative sono sempre un capitolo a parte ed è molto difficile che accordi di tipo locale possano diventare modelli regionali o nazionali”. I pentastellati e i democratici, sulla carta, hanno il compito prioritario di trainare la coalizione, anzitutto con i numeri alle urne. Le tante vicende che si sono sviluppate sull’isola e non solo hanno contribuito a creare una diffidenza reciproca, tra Pd e M5s, che in città non è comunque sfociata in dissidi plateali. Stanno cercando di proporre liste capaci di avere riscontro alle urne. “Nuovi innesti? Se ce ne dovessero essere le condizioni, non li escludiamo. Però, la nostra lista è sostanzialmente chiusa. Sono convinto inoltre – continua Morgana – che adesioni come quelle del consigliere comunale Paola Giudice e dell’esercente antiracket Franca Evangelista possano determinare una permanenza stabile nel partito. C’erano state interlocuzioni ben prima del loro inserimento ufficiale in lista. E’ stato un cammino consapevole”.