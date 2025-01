Sanità, l’affondo dem: “Utin in città e avviare nuovi servizi, Asp e Mancuso lavorino per questo”

“Il Pd è impegnato convintamente per il rafforzamento e per il consolidamento della sanità ospedaliera e territoriale. In merito, occorre mettere in condizioni il locale ospedale “Vittorio Emanuele” di operare al pieno delle sue funzioni, rendendo operativi i posti letto assegnati, per cui vanno riaperte le unità di neurologia e nefrologia, implementando il personale medico in generale e in particolare in urologia, ortopedia e al pronto soccorso. Va richiesta l’apertura dell’emodinamica al “Vittorio Emanuele”, dove ogni anno duecento pazienti vengono trasferiti da Gela a Caltanissetta per interventi coronarici, con pericolo di vita per i pazienti e problemi logistici. Dovrà essere bilanciata l’attività specialistico ambulatoriale tra Gela e Caltanissetta – aggiungono – allo stato in forte squilibrio a danno di Gela. Va peraltro sostenuto con forza e convinzione il consolidamento della senologia in città. Va anche istituita a Gela un’altra commissione medica per le visite di invalidità civile, unitamente all’attivazione della commissione verifiche patenti di guida, per eliminare i viaggi dei cittadini a Caltanissetta. La nascita del nuovo ospedale a Ponte Olivo va monitorata e sostenuta. Sarebbe una moderna struttura ospedaliera baricentrica per Gela e per i Comuni limitrofi di Niscemi, Mazzarino, Butera e Riesi, con un numero di abitanti di circa 150mila. Sarebbe attrattivo per i residenti dei Comuni del sud della provincia di Catania, con un bacino di utenza sopra i 200mila abitanti. Il futuro ospedale a Ponte Olivo – concludono – diventerebbe uno dei più grossi poli ospedalieri della Sicilia per il numero degli abitanti che andrebbe a coprire. Il Pd cittadino si batterà convintamente mettendo in atto le azioni politiche più utili e incisive in collaborazione con i propri riferimenti regionali e nazionali”. I democratici criticano apertamente la condotta dei vertici di Asp, in attesa di averli in aula consiliare.