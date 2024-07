Sanità, senatori M5s in ospedale: servizi da implementare, confronto con manager

I senatori M5S insistono affinchè si trovino soluzioni concrete in breve periodo. Soddisfatto del cambio di passo avviato dal nuovo direttore generale anche il senatore Pietro Lorefice.

Finalmente abbiamo un Manager all’Asp! È questa la sintesi del primo incontro che oggi, assieme alla collega Ketty Damante, abbiamo avuto con il nuovo Direttore Generale dell’Asp Salvatore Ficarra. Idee chiare e soluzioni percorribili rappresentano un vero cambio di passo per una città in cui la Sanità è stata sempre un tasto dolente. Merito anche del gran lavoro svolto finora dal dottor Alfonso Cirrone Cipolla al ‘Vittorio Emanuele’. “Incontrandoci periodicamente e lavorando sodo, sono certo che riusciremo a recuperare il tempo perso in questi anni, a causa di un management troppo distante dai problemi reali della comunità. Resteremo vigili affinché la città abbia presto le risposte che merita”, ha detto Lorefice.

Un incontro che ho fortemente voluto – spiega Ketty Damante – perché il nostro ospedale versa in condizioni di estremo disagio, disagio che riguarda l’intero comprensorio sud per quanto attiene ai servizi sanitari probabilmente per questioni politiche. Non possiamo tollerare che l’elipista di Gela, nonostante lo stanziamento delle risorse volute e ottenute dal nostro collega Nuccio Di Paola, non sia ancora in sicurezza nelle ore notturne. Stessa cosa vale per la rianimazione”.



“A proposito di reparti – sottolinea la senatrice – stiamo lavorando per attivare la reperibilità dei medici H24 e da ieri siamo riusciti ad attivare la reperibilità nel reparto di ortopedia, reperibilità notturna che dobbiamo ottenere in tutti i reparti. Bisogna garantire il diritto alla salute che nel nostro comprensorio è ancora ben lontano perché stato storicamente bistrattato dalla politica. Mancanza cronica di anestesisti e rianimatori a Gela, Mazzarino e Niscemi sono il risultato delle scelte della vecchia direzione generale targata Caltagirone e della rete ospedaliera del centrodestra. Come deputati e rappresentanti del territorio siamo e saremo al fianco dei cittadini per monitorare e riportare alla normalità una sanità territoriale che di normale ha ben poco. Torneremo ad aggiornarci con un nuovo incontro con la direzione generale, che si è dimostrata parecchio recettiva e disponibile, già nelle prossime settimane”, ha concluso Damante.