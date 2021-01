Sapienza prima per reputazione accademica, lo dice il “Times Higher Education”

“Unitelma Sapienza”, grazie all’utilizzo di metodologie e tecnologie informatiche d’avanguardia nella formazione a distanza, promuove attività di ricerca, didattiche e formative.

La sede di Gela dell’Università “Unitelma Sapienza”, anche quest’anno fortemente in crescita per numero di studenti e servizi offerti, in piena fase covid-19, ha garantito tutte le attività didattiche, in modalità online. Tutti gli studenti universitari hanno ricevuto assistenza senza alcuna interruzione e conseguito esami da casa, in videoconferenza. Per facilitare le attività, in questo particolare periodo emergenziale, l’Unitelma Sapienza ha consentito di lavorare e collaborare in remoto, attraverso lo smartworking.

La struttura amministrativa garantisce la piena operatività per quanto riguarda l’erogazione dei servizi agli studenti in modalità telematica, assicurando lo svolgimento degli esami di profitto, degli esami finali dei master e delle sedute finali di laurea. Anche per il 2021 saranno garantiti tutti i servizi suindicati. “L’Eccellenza Sapienza a casa tua”.