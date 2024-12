“Sblocca royalties” nel maxiemendamento blindato: FI, “aiutiamo la città”

Gela. Il provvedimento “sblocca royalties” nel maxiemendamento del governo regionale. L’accelerata è arrivata in questi giorni ed è stata confermata, oggi, durante le ore che hanno preceduto l’avvio della discussione generale della legge finanziaria, all’Ars. I forzisti, attraverso il parlamentare regionale Michele Mancuso, hanno avuto interlocuzioni dirette con l’assessore al bilancio e con il resto del governo Schifani. All’Ars, questa mattina, c’erano gli azzurri locali Vincenzo Cirignotta e Carlo Varchi, proprio per avere contezza delle strategie in essere. Ci sono state riunioni con tutte le altre forze di centrodestra e non solo. “Il maxiemendamento conterrà anche il provvedimento sulle royalties – spiegano gli esponenti FI – l’onorevole Mancuso ha lavorato da subito su un provvedimento che permetterà di svincolare fino al trenta per cento delle somme incassate dal Comune. Chiaramente, è un atto che riguarda Gela e altri enti siciliani in difficoltà. Aiutiamo la città e in questo modo, chiudendo il bilancio stabilmente riequilibrato, sarà possibile procedere alla riduzione delle imposte, garantendo servizi importanti”. Il “cappello” del governo regionale sul maxiemendamento, di fatto lo blinda.