Sbloccati fondi per ex discarica Marabusca, tavolo con la Regione: sito mai bonificato

Gela. Saranno i funzionari della Regione, nel corso di un tavolo convocato per la prossima settimana, ad ufficializzare lo sblocco di fondi, per tredici milioni di euro, che il ministero ha autorizzato, a copertura della messa in sicurezza dell’ex discarica industriale Marabusca. E’ uno dei siti mai bonificati e che continua a costituire un vero pericolo, anche per le aree agricole limitrofe. Come già accaduto per l’altro “buco nero”, quello del sito di Cipolla, dove sono stati stoccati scarti della produzione industriale e idrocarburi, anche per Marabusca verrà sottoscritto un protocollo, con il Comune che dovrà poi coordinare gli interventi. Non si tratta di una bonifica complessiva, anche perché servirebbero ben altri fondi. E’ un passo in avanti, comunque, dopo decenni di mancati interventi in aree fortemente compromesse, anche nei sottosuoli. Lo scorso anno, quando iniziò il confronto su Cipolla, la Regione assunse l’impegno di trasmettere al ministero gli atti della procedura per Marabusca, così da individuare fondi per gli interventi. L’iter, nonostante i ritardi, è riuscito comunque a vedere la luce.