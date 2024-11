“Scelte Di Stefano per la città”, Morgana: “Modello Gela alternativo ai governi nazionale e regionale”

Gela. Hanno scommesso fin dall’inizio sul “modello Gela” e sul progetto costruito intorno all’attuale sindaco Terenziano Di Stefano. I pentastellati del Movimento cinquestelle non cambiano affatto idea e in giunta lavorano attraverso l’assessore Simone Morgana. In queste settimane, nel governo cittadino, si è rafforzata la posizione dem e ora c’è la novità dell’assessore Franzone tra le fila dei deluchiani di “Sud chiama nord”. “La giunta ha un suo assetto stabile – dice Morgana – ho piena fiducia nel sindaco e nelle scelte che fa. Sono certo che deciderà sempre nell’interesse della città e ritengo che si muoverà per salvaguardare anche la stabilità politica della giunta”. Morgana, tra i riferimenti della prima ora del Movimento cinquestelle in città, è l’unico assessore in quota M5s. I grillini hanno ottenuto, inoltre, la presidenza del consiglio comunale, andata a Paola Giudice. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, fautore della corsa vittoriosa di Di Stefano, ha più volte ribadito il concetto: il “modello Gela”, infatti, deve fare da cassa di risonanza pure fuori dai confini cittadini. “Credo molto nel “modello Gela” – aggiunge l’assessore Morgana – ci credo perché sta dando risultati. Chiaramente, mi riferisco ad un modello che ha un’anima sempre alternativa al governo nazionale e a quello regionale”. L’assessore, piuttosto esplicitamente, richiama la concezione progressista dell’alleanza, nonostante le tante voci di avvicinamenti d’area centrodestra. Ieri, il sindaco Di Stefano, a sua volta, ha tenuto a precisare che sui temi, nei territori, non possono esistere distinzioni tra centrodestra e centrosinistra. Il gruppo pentastellato, nella coalizione che ha vinto le amministrative, ha inoltre dovuto mediare tra istanze politiche differenti, compresa la presenza Mpa. L’avvento dei deluchiani, inoltre, si è concretizzato quasi all’indomani dell’attacco a tutto campo del loro leader verso il vicepresidente Ars Di Paola. I cinquestelle sono una delle caselle irrinunciabili del progetto politico e amministrativo del civico Di Stefano.