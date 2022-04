Scerra fredda la capolista Mazzarrone, il Gela FC resta nei play off

Alla fine il punto resta pesante, così come gli spareggi promozione. Sabato al Presti il congedo interno contro l’Rg. Anche in caso di play off il Gela FC giocherà infatti in trasferta gli spareggi promozione per l’Eccellenza.

Intanto grazie al successo per 5-0 sui parigrado della società SSD Gela la formazione Under 17 giallonera si laurea campione provinciale di categoria. Una stagione esaltante per la compagine gelese allenata da mister Angelo Gaccione che vince e convince con i suoi giovani di talento e grazie al duro lavoro del florido settore giovanile giallonero che continua a crescere passo dopo passo. Per la cronaca la vittoria è arrivata grazie alle reti messe a segno da Ferrigno (tripletta per lui), Marchisciana e Strabone.