Scerra ha incontrato Cosentino e Di Stefano: a breve dovrebbe ufficializzare eventuali scelte

Gela. Le prossime ore potrebbero essere quelle che porteranno ad una scelta del consigliere comunale uscente Salvatore Scerra e almeno di una parte del gruppo che lo ha sostenuto nel primo turno delle amministrative. Il riferimento di “Alleanza per Gela”, nel pomeriggio, ha incontrato sia l’ingegnere Grazia Cosentino sia il candidato della coalizione di “Progetto Gela” Terenziano Di Stefano. Risposte definitive non ce ne sono ancora e Scerra, per ora, non ha rilasciato commenti. Sembra comunque che abbia posto la questione di eventuali apparentamenti, che sia sul fronte cosentiniano sia su quello di Di Stefano non sono la prima opzione da seguire. L’ingegnere Cosentino, a sua volta, ha preferito non ritornare sui contenuti dell’incontro, attendendo che sia Scerra a riferire. L’approccio di Di Stefano verso il consigliere comunale uscente, invece, pare non sia cambiato. La proposta di un patto “tra quarantenni” l’ha nuovamente avanzata, senza però dare l’assenso ad eventuali apparentamenti, che allo stato non sono attuabili. Per l’ex assessore, però, ci sono le condizioni per un progetto comune finalizzato alla governabilità. Scerra darà probabilmente riscontri appunto nelle prossime ore, forse dopo una consultazione interna con i suoi.