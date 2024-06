Scerra sonda i candidati, incontri con Cosentino e Di Stefano: che sorte avrà “Alleanza per Gela”?

Gela. “Alleanza per Gela”, secondo gli osservatori già a forte rischio tenuta, poteva essere la bilancia politica sulla quale pesare i due candidati al ballottaggio. I riscontri elettorali di Scerra e degli alleati non sono mancati. Davanti al secondo turno, però, i fuoriusciti del centrodestra sembrano andare verso posizioni non univoche. Lo ha fatto intendere Giampaolo Alario, riferimento di Rinnova, parlando di “un’Alleanza per Gela erosa dalle fughe in avanti”. Il consigliere riconfermato Gabriele Pellegrino si è già schierato con Cosentino, senza attendere indicazioni del gruppo. Scerra, in queste ore, sarà impegnato in diversi incontri. Vedrà l’ingegnere Grazia Cosentino e l’altro competitor Terenziano Di Stefano. Non ha ancora preso una direzione definita. Il consigliere comunale uscente vuole verificare. Optando per il progetto Cosentino, di fatto rientrerebbe in un centrodestra ufficiale, allargato ai moderati, che ha fortemente contestato in campagna elettorale, considerandolo sotto controllo delle “segreterie nissene e palermitane”. Ambiva a correre per Palazzo di Città proprio alla guida della coalizione di centrodestra ma i partiti hanno virato su Cosentino. Con Di Stefano invece si creerebbe una sorta di patto dei quarantenni, anzitutto in chiave civica.