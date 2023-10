Scuola, Valditara “Il Sud non sia una criticità ma una risorsa”

CATANIA (ITALPRESS) – “L’idea di fondo di Agenda Sud è che il Mezzogiorno non sia una criticità da gestire ma una risorsa da liberare in tutte le sue potenzialità, non solo nell’interesse di tutto il Mezzogiorno ma nell’interesse dell’intero Paese”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in videocollegamento con Didacta Sicilia, a Catania. “Con Agenda Sud noi abbiamo stanziato circa 325 milioni di euro e uno degli obiettivi prioritari – spiega -, è rendere le scuole dei poli e hub educatovi presidi di sviluppo del territorio, presidi della legalità oltre che dello sviluppo dell’intero territorio. Una vera rete grazia alla quale sarà possibile attivare percorsi formativi personalizzate e azioni mirate di orientamento e accompagnamento”.

