Dai palchi alle librerie, il nuovo libro sulla magia di Emanuele d’Angeli

Gela. È già online su Amazon il primo libro di Emanuele d’Angeli dal titolo “Giochi di prestigio e semplici trucchi di magia” con la prefazione di Giucas Casella e la postfazione del Mago Forest.

All’interno la sua storia, consigli, regole magiche e trenta trucchi di magia spiegati nel dettaglio con illustrazioni esclusive per stupire amici e parenti con semplici trucchi.

Emanuele d’Angeli, che è considerato uno dei più giovani illusionisti italiani e ad oggi vanta esperienze televisive nazionali ed internazionali, come: Festa italiana (Rai1), La Grande Magia – The Illusionist (Canale5), Italia’s Got Talent (Sky1), Planet’s Got Talent (Tv8), Guess My Age (Tv8), La Prima Volta (Rai 1), Vieni da me (Rai 1) dal circo al teatro, dagli studi televisivi delle reti nazionali e locali alle consulenze cinematografiche per fiction nazionali e internazionali.