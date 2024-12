Seconda “Winter Kart”, Castelletti matador nella “Kz2” e Gnoffo domina tra gli “Ok”

Gela. I bolidi con ruotine da competizione sono tornati a rombare al Kartodromo provinciale Gela (Kig) dando vita alla seconda edizione della “Winter Kart”, competizione patrocinato dal Comune, assessorato allo Sport. La gara ha richiamato l’interesse dei piloti del territorio che si sono dati battaglia lungo i 1260 metri della pista provinciale di contrada Zai nelle sei categorie: 60 under e over, Ok e monomarcia, Kz e Kz2. Proprio in quest’ultima è stato Loris Castelletti ad ipotecare il discorso vittoria percorrendo, nella qualifica, il giro in meno di 46 secondi (45,97). In gara, il pilota ragusano, ha imposto un passo inavvicinabile per tutti gli altri fino alla bandiera a scacchi centrando l’hat-trick ovvero pole position, giro veloce e vittoria.