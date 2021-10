Secondo spicchio alla Bella Napoli e la città consacrata a “destinazione gastronomica”

“Ho aspettato, lavorato e studiato per poter migliorare – ha postato Cacciuolo sulla sua pagina social – Ma, come scrissi esattamente un anno fa senza mai perdere l’entusiasmo, mi sono rimboccato le maniche e lavorato sodo per poter ottenere ciò che da tempo sognavo e meritavo”.

La pizzeria Bella Napoli, il mese scorso, era stata inserita anche nella guida “Sicilia da gustare” che annovera solo i migliori ristoranti e pizzerie dell’isola. Secondo “Gambero Rosso”, Daniele Cacciuolo, che ha migliorato l’offerta inserendo una scelta di birre artigianali e una selezione di vini siciliani, è autore di una “ricerca senza sosta, per un impasto perfetto e per le materie prime migliori, che diventa tangibile nella costruzione di un’esperienza del gusto e nelle sue pizze”. Non nasconde le sue emozioni il pizzaiolo napoletano per avere consacrato la città a “destinazione gastronomica” con la sua pizza e annuncia migliorie sostanziali al locale che si affaccia sulla spiaggia nel golfo del mediterraneo. “Abbiamo sostituito il forno a pietra – dice Daniele Dacciuolo – con uno in perfetto stile napoletano. Anche gli arredi saranno caratterizzati da elementi tipici. Adesso vogliamo puntare al riconoscimento del terzo spicchio”.