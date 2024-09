Seggio all’Ars, Catania ci prova ancora: depositato ricorso in Cassazione contro l’ineleggibilità

Gela. Il neo parlamentare Ars Salvatore Scuvera ha da poco giurato, insediandosi nello scranno del parlamento siciliano che era, dopo le elezioni, dell’attuale sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. Sia in primo grado sia in appello, i giudici del tribunale di Palermo hanno concluso per l’ineleggibilità dello stesso Catania. Il primo cittadino, ora ex parlamentare regionale, ci riprova. Ha annunciato di aver provveduto al deposito di un ricorso in Cassazione. Ritiene che ci siano “elementi giuridici favorevoli, anche sulla base della normativa nazionale”. L’azione volta alla dichiarazione di ineleggibilità era stata avviata da un gruppo di elettorali locali, vicini a Fratelli d’Italia.