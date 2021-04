Sei nuovi positivi in città, linea del contagio è ad 89: quattro guariti

Gela. Domani scatta la zona rossa, attiva in tutta Italia, nelle ultime ventiquattro ore, in città sono sei i nuovi positivi e quattro i guariti. La linea complessiva del contagio è a quota 89, di certo in aumento rispetto alle ultime settimane. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. L’unico decesso in provincia è di un paziente di Serradifalco, positivo al Covid.