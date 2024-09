“Sempre pronti a confrontarci con il sindaco”, Di Paola: “M5s-Pd solidi, civici importanti”

Gela. “Una verifica convocata dal sindaco? Siamo pronti a confrontarci, sempre”. Il parlamentare Ars Nuccio Di Paola è stato tra i primi a puntare sul primo cittadino Terenziano Di Stefano, già a conclusione dell’agorà politica. I rapporti si sono man mano intensificati e i grillini sono una delle facce della maggioranza di governo della città. Di Stefano sta ragionando su una convocazione di tutti gli alleati, per una sorta di prima vera verifica, politica e amministrativa. I grillini risponderanno alla chiamata. Non ci sono ancora certezze sulla data e il confronto potrebbe slittare dopo il consiglio monotematico sul progetto di ampliamento di Timpazzo. Di Paola sembra non avere fretta, sicuro della solidità politica di un “modello Gela” che lui stesso ha contribuito a far nascere. “Non ci sono problemi di nessun tipo, il confronto è sempre utile – precisa – per ciò che concerne un tema importante come Timpazzo penso che la linea sia consolidata. Non si può pensare di destinare il sito locale ad un ampliamento finalizzato ad aumentare i quantitativi di rifiuti. Avevamo promosso, durante la precedente sindacatura, una manifestazione davanti alla discarica, proprio per opporci al fatto che possa diventare il sito prescelto per conferire da tutta la Sicilia. La linea non cambia, ritengo pienamente condivisa dall’alleanza”. Sui temi passerà pure la verifica alla quale pensa il primo cittadino. Di Paola, non è un mistero per nessuno, ormai da tempo è proiettato in uno scenario regionale, per la prossima competizione elettorale. Il “modello Gela” può essere la base, con progressisti e civici. La tavola rotonda che si sarebbe dovuta tenere la prossima settimana è saltata per una serie di impegni istituzionali. Il vicepresidente vicario dell’Ars guarda anzitutto al rapporto con i dem.