Sequestro record di cocaina al porto di Olbia, arrestato corriere

OLBIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Gruppo Olbia durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo al Porto di IsolaBianca, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti, un 20enne di nazionalità italiana, residente in provincia di Caltanissetta che trasportava un rilevante carico di droga. Il controllo effettuato con i cani antidroga Betty, Semia, Joy e Dante ha fatto emergere abilmenteoccultati tra le intercapedini di un minivan a noleggio, ben 36 panetti di cocaina per un peso di circa 39 chilogrammi.Foto: screenshot video Guardia di Finanza(ITALPRESS).