Serie C, l’Ecoplast soffre ma supera l’Ambiente Lab di Messina

Gela. L’Ecoplast espugna la palestra “Juvara” di Messina e si aggiudica la vittoria contro l’Ambiente Lab. Punteggio di 1-3 al termine di una gara che ha visto i biancorossi soffrire nel primo set e, successivamente, salire in cattedra rimontando gli avversari nonostante i padroni di casa ci abbiano provato fino alla fine.

28-26, 22-25, 19-25 e 24-26 i punteggi dei quattro parziali. Prova di grande carattere per l’Ecoplast, in difficoltà nella prima parte di gara ma bravo a ribaltare i giochi con tenacia e tanto cuore. I locali rimangono sulla scia delle prime tre della classe, in zona playoff, ed ampliano il gap dal resto delle contendenti.