Serrare i ranghi per il bilancio riequilibrato, primo obiettivo del sindaco: settimane decisive

Febbraio dovrebbe essere il valico finale, per arrivare all’approvazione del consiglio comunale e al successivo invio dello strumento finanziario al ministero e alla Cosfel, che seguono gli iter dei Comuni in dissesto. Sia la programmazione amministrativa sia l’evoluzione politica del suo progetto per la città, passano dalla stabilità dei conti e da un dissesto che va messo alle spalle con celerità. Il sindaco ne è consapevole è ha già indicato proprio questo traguardo come imprescindibile, pure nel confronto con tutti gli alleati.