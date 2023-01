Servizio rifiuti, nuova assemblea dei lavoratori convocata per martedì

Gela. Tra lunedì e martedì, dovrebbe essere formalizzata la proroga a Tekra, per la prosecuzione del servizio rifiuti, che non può essere interrotto. Quello in house, senza il contratto attuativo, non potrà prendere il via. Domani, è prevista un’assemblea della Srr4, fissata su richiesta del sindaco Lucio Greco. I lavoratori, attraverso le loro organizzazioni sindacali, non hanno ancora ricevuto veri chiarimenti su ciò che accadrà nei prossimi mesi. Il passaggio ad Impianti Srr, per il nuovo servizio, è legato alla conclusione della fase di selezione pubblica. Dopo le assemblee di ieri, le segreterie di Usb, Fit-Cisl e Filas, hanno inoltrato comunicazione per una nuova assemblea, da tenere martedì mattina. Ci sono diversi aspetti, anche del servizio in corso, che non soddisfano e non corrispondono ai contratti. Con continue proroghe, Tekra non ha una programmazione a lungo termine e gli imprenditori campani da tempo intendono lasciare il servizio.