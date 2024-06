Servizio rifiuti, primo confronto con Impianti: Di Stefano, “vogliamo una città pulita”

Gela. L’emergenza idrica è subito passata al primo posto nell’agenda del neo sindaco Terenziano Di Stefano. In settimana, dopo l’esito del voto, si sono susseguiti gli incontri per tentare di garantire una dotazione maggiore per la città. Il sindaco però ritiene che si debba fare chiarezza anche sul servizio rifiuti. La prossima settimana è previsto un tavolo, in presenza dei vertici di Impianti Srr, l’in house che gestisce le attività. “A me, interessa che la città sia più pulita possibile, sulla base di ciò che prevede il contratto – spiega – sconti non ne faremo a nessuno. C’è massima disponibilità ma tutti dobbiamo andare nella stessa direzione e lavorare”. Il tema è stato più volte ripreso durante la campagna elettorale anche per il ruolo ricoperto nella società dall’altro candidato a sindaco, l’ingegnere Grazia Cosentino.