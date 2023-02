Servizio rifiuti prorogato a Tekra, in consiglio un’interrogazione: “Cronoprogramma per l’in house”

Gela. Un cronoprogramma preciso, mentre martedì il sindaco Lucio Greco ha firmato la nuova proroga a Tekra, fino al prossimo maggio. Indicazioni sul possibile avvio del servizio rifiuti in house le chiedono i consiglieri comunali di “Unità progressista”, che hanno presentato un’interrogazione. La vicenda sarà trattata la prossima settimana, in aula. Citano le diverse proroghe succedutesi ma anche le scadenze iniziali che non sono state osservate. I consiglieri Virginia Farruggia, Alessandra Ascia e Paola Giudice, cercheranno di avere riscontri che allo stato sono molto difficili da ricostruire. Manca il contratto attuativo e impianti Srr, la società che ha ottenuto l’affidamento, non può far partire le attività e allo stesso tempo prosegue con l’acquisto di mezzi e attrezzature. Durante l’assemblea della Srr4, è stato ribadito che il servizio in città potrà iniziare nell’arco di centoventi giorni dalla firma del contratto attuativo ma la situazione finanziaria dell’ente non agevola il percorso.