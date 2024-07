Servizio rifiuti, tavolo con Impianti: “Piano interventi, Comune vigilerà su tutta la programmazione”

Gela. Un piano di intervento che sarà definito e presentato da Impianti Srr, l’in house che gestisce il servizio rifiuti in città. Si è tenuto oggi un primo incontro tra il neo sindaco Terenziano Di Stefano e il management aziendale, retto dall’ingegnere Giovanna Picone. Di fatto, l’amministrazione Di Stefano pare intenzionata a dare maggiore autonomia organizzativa all’azienda. “L’ente comunale è committente del servizio e non mancheranno controlli e verifiche – dice Di Stefano – paghiamo per un servizio e la società che lo gestisce deve occuparsi della programmazione purché venga sempre rispettato il capitolato per il quale eroghiamo il canone mensile. Ripristiniamo i ruoli di committente e appaltatore”. Le periferie e l’area industriale saranno due punti nevralgici che il sindaco (titolare della delega all’ambiente) intende porre tra le zone che necessitano da subito di un rafforzamento delle attività. Tutti i quartieri vanno garantiti secondo gli standard dettati dal capitolato d’appalto.