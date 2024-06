“Si può cambiare con un sindaco non politico”, Franzone: “Il municipio è dei cittadini”

Gela. L’ultimo giorno di comizi pubblici l’ha aperto Filippo Franzone, in piazza Umberto I. “L’unico candidato che farà veramente la rivoluzione”, è stato detto dal palco. Con Franzone, gli assessori designati e i sostenitori della prima ora. Uno dei candidati, Desiree Comandatore, figlia di Salvatore Comandatore (“guardiafuochi licenziato per essersi rifiutato di sversare idrocarburi in mare” è stato spiegato dal palco), ha parlato della necessità di una rifondazione quasi totale di una città che mette da parte chi lotta per i propri diritti. “Siamo quelli che non hanno raccomandazioni, che sopportano l’assenza costante di acqua, che lavorano ogni giorno, che non accettano compromessi con nessuno”, è stato detto durante il comizio. È stato ricordato l’impegno in prima linea di Franzone per migliorare il sistema sanitario cittadino, per lasciare la provincia di Caltanissetta e per dare voce “a chi non ne ha”.