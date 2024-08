Si spengono i riflettori sul Gela calcio a 5, niente campionato e fine del progetto

Nell’ultima stagione, però, qualcosa non è andato per il verso giusto e tutto è cambiato, di punto in bianco. Il gruppo che ha fatto tanto bene tra C1 e C2, infatti, ha mostrato dei limiti tecnici inaspettati e non è riuscito a conquistare la salvezza, ottenendo appena 5 punti nel corso dell’intero campionato di Serie B. Un vero e proprio fallimento che vede tutti colpevoli, dal primo all’ultimo componente della compagine. L’aiuto della società è arrivato quando era ormai troppo tardi e salvare il salvabile non era più alla portata dei biancazzurri.

“Il fallimento dipende sempre da più fattori – continua il tecnico – le colpe vanno suddivise perché tutti potevamo fare un po’ di più, su questo non ci sono dubbi”.

Anche il palazzetto, dopo essersi più volte riempito, ha iniziato a svuotarsi e la gente ha preferito restare a casa anziché supportare la società presieduta da Maurizio Melfa. Dopo il disimpegno di quest’ultimo, nessuno è riuscito a risollevare le sorti di questa società e il risultato è stato il fallimento. I giocatori, adesso, si sono tutti accasati tra Serie C1 e Serie C2 e sono pronti per nuove sfide, compreso lo stesso mister Fecondo, che ha sposato il progetto dell’Akragas.

“Mi ha spinto la passione che vedevo da parte della società nel cercarmi – afferma il tecnico gelese – dopo essermi assicurato che a Gela non si sarebbe fatto niente ho accettato la proposta dell’Akragas perché ha una grande storia e ho visto passione, ciò che ti spinge ad andare avanti”.

Hanno accettato di vestire la maglia della Città dei Templi anche Ruvio e Di Bartolo, mentre Cinici, Brasile e Marchese giocheranno in Serie C1 e militeranno nel Città di Canicattì. Scelta particolare, invece, da parte di Salvatore Azzolina, che ha deciso di tornare al calcio, suo primo grande amore, e vestire la maglia dell’Amo Gela, fresco di vittoria del campionato di Terza Categoria e pronto per un torneo di Seconda Categoria che si prospetta di alto livello.