“Siamo con il buon governo della città di Di Stefano”, Bellina: “Dialogo aperto con qualche consigliere”

“Assolutamente, sì – sottolinea Bellina – personalmente, già apprezzavo Di Stefano quando era assessore. Non dimentichiamo, e non accade quasi mai, che ha rinunciato al posto di assessore quasi due anni prima della fine del mandato perché non si rivedeva più in quel progetto. E’ raro imbattersi in amministratori locali che rinunciano a due anni di indennità per sviluppare un progetto alternativo, alla fine rivelatosi vincente. Noi ci siamo stati e continuiamo a credere nel buon governo della città”. I deluchiani potrebbero anche ampliare il loro bacino politico, in città. Bellina non lo nega. “Stiamo dialogando con qualche consigliere comunale che vuole aiutare la città – conclude – lo stesso stiamo facendo in altri Comuni della provincia”. In tempo di verifiche interne, tra le fila della maggioranza, i deluchiani non tentennano e si schierano ancora una volta con il sindaco.