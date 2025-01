Decoro, strade e sicurezza, le richieste dei comitati: “Finalmente saranno istituzionalizzati”

Gela. Le richieste non mancano e sono state messe sul tavolo, a seguito della convocazione partita dal sindaco Di Stefano. In serata, i componenti dei comitati di quartiere hanno incontrato il primo cittadino, l’assessore Peppe Di Cristina e il presidente della commissione affari generali Giovanni Giudice. Alla riunione ha preso parte il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello. Decoro, sicurezza viaria, manutenzione del verde e regole da osservare, sono alcuni aspetti sollevati dai riferimenti dei comitati. L’amministrazione comunale sta cercando di dare risposte, nonostante le difficoltà finanziarie e organizzative. In questi mesi ci sono stati interventi per il decoro. Nel periodo festivo, le attività per addobbare alcune zone sono state affidate alla municipalizzata Ghelas e su iniziativa dell’assessore Fava si è proceduto con decorazioni floreali. Sono stati appena assegnati lavori di manutenzione e per il decoro lungo il cavalcavia di via Venezia, su corso Vittorio Emanuele e sul lungomare. Ghelas si occuperà inoltre del verde a Macchitella e della riqualificazione di piazza Setti Carraro. Chiaramente, c’è ancora molto da fare, anzitutto in termini di pulizia e vivibilità.