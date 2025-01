“Siamo con il sindaco”, Giudice: “Pronti per il bilancio, giunta? Giusto che decida Di Stefano”

Gela. “Noi siamo con lui e con le sue decisioni”. Il rapporto sempre più stretto tra il Movimento cinquestelle e il sindaco Di Stefano è confermato dalle parole del presidente del consiglio comunale, l’avvocato Paola Giudice, eletta tra le fila pentastellate. C’era anche lei al vertice di inizio settimana che ha messo insieme tutta l’alleanza a supporto del primo cittadino. “Penso che un confronto periodico sul programma e sulle priorità sia sempre importante – dice Giudice – in questo caso, ci siamo dati obiettivi per l’arco dei prossimi sei mesi. Condividere i punti programmatici è sempre opportuno”. Il presidente sa bene che la fase di svolta vera potrebbe arrivare con il bilancio stabilmente riequilibrato. “Come consiglio, ci faremo trovare subito pronti – precisa – aspettiamo la pubblicazione della norma “sblocca royalties” in gazzetta ufficiale, insieme al resto del maxiemendamento alla legge finanziaria regionale. Per noi, il bilancio avrà la precedenza”. I grillini, come sottolinea il presidente Giudice, non hanno alcuna titubanza nel porsi sulla stessa linea del primo cittadino, anche rispetto alle mosse politiche. Di Stefano, allo stato, non pare avere fretta per eventuali cambi in corsa nella giunta. Arriverà però il momento, come ha sottolineato proprio lui stesso.