Vigor sfida la capolista Niscemi: seconda categoria, Amo Gela attende la Valguarnerese

Gela. È tempo di derby in Promozione. Niscemi e Vigor si affronteranno, domenica, per la quarta volta in stagione. Il parziale parla chiaro: contro i cugini gialloverdi, la Vigor, quest’anno non ha mai vinto. Due successi per i niscemesi, sinora, e un pareggio fine a sé stesso, al “Presti”, nella gara di ritorno di Coppa Italia Promozione. Entrambe le squadre vengono da una vittoria. Il Niscemi ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria in Promozione in quindici gare disputate. La Vigor ha superato il Noto in una gara dalla posta in palio elevatissima, decisa dalle reti di Nobile, Deoma e Scicolone. Nonostante le difficoltà di una stagione altalenante, i ragazzi guidati da Fabio Campanaro hanno l’obbligo di provare a sovvertire i pronostici della vigilia.