Sicilia e sostenibilità: come essere più green con la filosofia zero waste

Una volta raggiunto questo obiettivo, è essenziale fornire a tutti i mezzi necessari per mettere in pratica questi principi nella vita quotidiana. Per quel che riguarda i consigli per abbracciare una vita sostenibile, si parte dalla mobilità urbana. Oggi vi sono tantissime alternative per muoversi in maniera ecologica, come i monopattini elettrici, le e-car o le biciclette elettriche. Proprio a questo riguardo è possibile trovare delle e-bike da città su Bikester.it, un e-commerce specializzato che offre una vasta selezione di bici adattabili al proprio budget.

Un secondo passaggio essenziale riguarda il consumo di energia in casa, che può essere ridotto con alcune semplici scelte, come l’utilizzo di lampadine a LED e l’investimento in elettrodomestici a risparmio energetico. Poi vale la pena menzionare il consumo di cibo, che ha un impatto significativo sull’ambiente. Per mangiare in modo più sostenibile, si consiglia di scegliere prodotti di stagione e locali, di limitare il consumo di carne e di optare per le coltivazioni biologiche.