Cis, serve altro tempo per chiudere la procedura: “Dal Ministero massima apertura”

Gela. Servirà qualche passaggio in più, prima dello sblocco definitivo del Contratto istituzionale di sviluppo. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco e l’ingegnere Pietro Inferrera (che come esperto in pianificazione strategica sta seguendo le procedure in atto) hanno avuto modo di rapportarsi con i responsabili del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr. “Abbiamo illustrato le criticità ambientali e sociali di Gela – ha detto il sindaco – e i motivi per i quali puntiamo molto sulle ricadute positive del Cis, dal punto di vista lavorativo e collettivo. A seguito della chiusura della raffineria, la nostra città è chiamata ad una radicale trasformazione del proprio tessuto, cosa che sta già facendo a dire il vero, e il Cis può servire ad imprimere un’accelerazione”. Assente il ministro Raffaele Fitto, c’erano la dottoressa Gilda Siniscalchi, capo di gabinetto, e il dottor Palmisano, capo della segreteria tecnica. “Ci hanno ascoltato con molta attenzione – ha aggiunto Greco – garantendo il massimo dell’apertura e della disponibilità da parte del ministro, al quale esporranno i passaggi principali del confronto. Al termine dell’incontro, ci hanno garantito che procederanno con l’acquisizione della documentazione mancante, in quanto di pertinenza del Ministero alla coesione territoriale, la valuteranno e ci riconvocheranno per definire il tutto e avviare le procedure per la convocazione del Cis. Quanto hanno potuto leggere e vedere oggi, comunque, era assolutamente coerente con quanto da noi esposto. Ringrazio la presidente della Commissione Esteri, il senatore Stefania Craxi, e il vicepresidente della Camera, l’onorevole Giorgio Mulè, che hanno mostrato grande sensibilità al tema e ci hanno aiutato a portarlo sul tavolo del ministro Fitto. Ora attendiamo fiduciosi, sicuri che presto potremo dotare di questo nuovo ed importantissimo strumento la nostra comunità, che saprà certamente tradurlo a proprio vantaggio”.