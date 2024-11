Simulazione di una maxi emergenza stradale, Croce Rossa in campo per la prevenzione

Gela. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Gela, con il patrocinio del Comune di Gela e in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Centrale Operativa del 118, organizzerà il prossimo 10 novembre una simulazione di maxi-emergenza stradale. L’iniziativa ,che si inserisce all’interno delle attività della Settimana Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e a dimostrare l’efficacia delle operazioni di soccorso coordinate in scenari complessi. La simulazione, che si terrà nel quartiere Macchitella, presso Largo Suor Teresa Valsè, prenderà il via alle ore 15 e riprodurrà uno scenario realistico di incidente stradale con numerosi feriti. Verrà allestito un Posto Medico Avanzato (PMA) di circa 70 metri quadrati, come centro di coordinamento per le operazioni di soccorso. Durante l’esercitazione, il pubblico potrà assistere a intervento di estrazione dei feriti, dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e operazioni di gestione del soccorso. I volontari ricopriranno i ruoli di soccorritori e simulatori, lavorando fianco a fianco con le altre forze in campo per offrire una dimostrazione di professionalità, tempestività e collaborazione.