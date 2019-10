Sindacati regionali a ministro Provenzano, “tra priorità rilancio area industriale Gela”

“Abbiamo invitato il ministro – continuano – a impegnare davvero il governo di cui è parte nella celere attuazione della norma che stabilisce che il 34 per cento della spesa pubblica ordinaria dello Stato sia destinato al Sud. E abbiamo indicato una serie di priorità. Un colpo d’ala, misure sul fronte delle infrastrutture, della fiscalità di sviluppo, del welfare, della semplificazione amministrativa Interventi per Blutec, Almaviva e per l’area industriale di Gela. E politiche che spingano nella direzione dell’economia circolare e del lavoro produttivo”. I dem locali, nelle scorse settimane, hanno annunciato di star lavorando per avere in città il ministro Provenzano.