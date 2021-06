“Sindaco ricattato? Faccia i nomi”, Siragusa: “Ieri fallimento del teorema Greco”

Gela. La nuova “crisi” interna ai pro-Greco, confermata dal voto sulle commissioni, ha fatto riaffiorare qualche fragilità di troppo. Se ne sono accorti sicuramente gli ex alleati del sindaco. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa è certo che quanto accaduto ieri “segna la fine del teorema del sindaco Lucio Greco”. “Il sindaco, fin dall’inizio, ha impostato i rapporti di maggioranza ritenendo di poter assicurare visibilità e riconoscimento politico ad ogni consigliere. Questo non è un modello che si possa portare avanti. E’ inevitabile che qualche scontento ci sia sempre – dice Siragusa – e i risultati si vedono. Il Pd ha subito chiesto al sindaco di ritornare al 2019 e alle condizioni politiche dell’accordo che portò alla vittoria, ma non ha accettato. Abbiamo lasciato la maggioranza perché l’avevamo già vista come una nave senza approdo e le conferme ci sono tutte”. Greco, certamente risentito dal voto di ieri sulle commissioni, ha tuonato contro chi lo starebbe tradendo. Si è scagliato verso una “piccola parte della maggioranza”, che lo vorrebbe ricattare, anche a fini personali. Considerazioni durissime rivolte a chi, tra gli alleati, non ha ancora abbandonato l’atteggiamento “critico”. “A questo punto, faccia i nomi di chi lo starebbe ricattando o di coloro che stanno destabilizzando – aggiunge Siragusa – sicuramente, non si tratta dei consiglieri comunali del Pd, che come ha fatto tutto il partito, ci hanno messo la faccia, lasciando la maggioranza, perché questo modello politico non ci convince per nulla. Il problema di Greco, secondo me, non è affatto l’esito del voto sulle commissioni, che non analizzo perché non me ne occupo. Il vero problema è la società, una città che attende risposte vere su Timpazzo, sui finanziamenti, sui rapporti con la Regione, che taglia i fondi destinati al territorio ma dà più rifiuti”. Il sindaco sembra non aver gradito un certo “protagonismo” dell’opposizione, che ieri dopo il voto sulle commissioni ha suggellato la vittoria in aula, con una foto, resa pubblica sui social. Lo scatto immortala il consigliere di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, insieme ai consiglieri leghisti, all’esponente di Fratelli d’Italia Sandra Bennici, alla grillina Virginia Farruggia, all’indipendente Paola Giudice e al gruppo consiliare del Pd.