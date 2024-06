Siragusa nuovo amministratore Ghelas, la sorpresa arriva dall’assemblea della multiservizi

Gela. Guido Siragusa nuovo amministratore di Ghelas. La sorpresa, piuttosto clamorosa, arriva dall’assemblea della multiservizi. Questa mattina, si è tenuta la riunione che ha fatto tanto discutere, visto che è stata indetta dal presidente del collegio sindacale dopo che l’amministratore Pietro Inferrera non aveva individuato ragioni di urgenza nelle nomine, soprattutto a ridosso delle urne di inizio giugno. Inferrera non ha partecipato. Siragusa ha una lunga esperienza politica ed è stato più volte consigliere comunale e nella commissione sviluppo economico. Lo scorso anno, in polemica con la dirigenza dem, lasciò la guida del partito. Da allora, non ha mai trascurato comunque di sviluppare ragionamenti anche con la prospettiva delle amministrative, pur scegliendo di non candidarsi. I rapporti politici con l’avvocato Greco non sono mai stati semplici. Siragusa arriva ad amministrare un’azienda che attende ancora il contratto pluriennale ed è gravata dalla carenza di personale. La tenuta finanziaria non è a rischio e il lavoro di Inferrera e del predecessore Francesco Trainito è stato finalizzato proprio a questo obiettivo.