Sosta, Corallo: “Non c’è sincronia tra Greco e Licata, troppo menefreghismo”

Gela. Chiuse le urne e risultati elettorali acquisiti, ma adesso bisogna dare risposte ai lavoratori della sosta a pagamento. Le chiede, ancora una volta, il segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo. Si rivolge al sindaco Lucio Greco e all’assessore Giuseppe Licata, non condividendo il loro approccio amministrativo alla vertenza degli operatori storici. “Sono finite le elezioni, ognuno ha fatto la propria campagna elettorale. Ad oggi rimane la disattenzione da parte di questa amministrazione comunale, distratta e bugiarda nei confronti dei lavoratori storici della sosta a pagamento il tempo scorre e il rischio aumenta. Al presidente del consiglio comunale, Salvatore Sammito, chiediamo invece se ha notizie in merito all’incontro con la ditta. L’amministrazione comunale si era impegnata a richiederlo – dice Corallo – non c’è sincronia di azione tra sindaco e assessore. Il primo cittadino conferma che l’incontro con la Ecoparking si farà. L’assessore dice che non ci sarà alcun incontro perché la ditta farà un avviso pubblico. Di fatto c’è un assoluto immobilismo per non dire menefreghismo”.